Дубов выиграл у Накамуры во втором матче финала онлайн-супертурнира

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Даниил Дубов добился победы над американцем Хикару Накамурой во втором матче в рамках финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

Результат – 2,5:1,5 в пользу россиянина. Он выиграл одну партию (черными), а остальные (две белыми, одну черными) свел вничью.

Счет в серии до двух побед стал равным – 1-1. Первый матч со счетом 2,5:1,5 выиграл Накамура. Решающий матч пройдет в среду.

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного обладателем мировой короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Первый этап, Magnus Carlsen Invitational, выиграл сам Карлсен.