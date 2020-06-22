Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07

ФК "Ростов" раскритиковал РПЛ за ситуацию с матчем против "Сочи"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Руководство Российской премьер-лиги отказалось вмешиваться в ситуацию с проведением матча между "Сочи" и "Ростовом", который прилетел на матч с футболистами молодежного состава из-за вспышки коронавируса в клубе, сетует клуб из Ростова-на-Дону.

СпортФК "Сочи" забил 10 мячей "Ростову" в матче Российской премьер-лигиЧитать подробнее

В своем заявлении, опубликованном на сайте "Ростова", клуб озвучил позицию, согласно которому соответствующее решение должна была принять РПЛ: "либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе".

"При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики", - говорится в заявлении "Ростова".

СпортБолельщики ФК "Ростов" встретили молодежную команду, сыгравшую в Сочи за основных игроковЧитать подробнее

"У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов - подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ", - отмечается там же.

19 июня, когда возобновился розыгрыш РПЛ после паузы, взятой в марте из-за пандемии коронавируса, "Ростов" на выезде крупно проиграл "Сочи" в матче 23-го тура - 1:10. Ростовская команда привезла в Сочи молодежный состав, так как у нескольких футболистов основного состава был выявлен коронавирус. ФК "Сочи", в свою очередь, отказался переносить матч.

В воскресенье сообщалось, что у трех футболистов московского "Динамо" был выявлен коронавирус, поэтому матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо", запланированный на воскресенье, был перенесен на 19 июля по согласию обоих клубов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

К матчу против "Динамо" футболистов ЦСКА будет готовить Овчинников

К матчу против "Динамо" футболистов ЦСКА будет готовить Овчинников
Российская премьер-лига-2019/20

Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

ИИХФ утвердила новые сроки ЧМ-2021 по хоккею

Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" с новым тренером выиграл у "Оренбурга" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесли на месяц из-за коронавируса

Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесли на месяц из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC

Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC

Три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');