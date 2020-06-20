Болельщики ФК "Ростов" встретили молодежную команду, сыгравшую в Сочи за основных игроков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа болельщиков "Ростова" в ночь на субботу встретила воспитанников академии футбольного клуба, сыгравших против ФК "Сочи" из-за ухода на карантин основного состава команды, сообщает пресс-служба "Ростова".

"Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона "Олимп-2", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ФК "Ростов" опубликовала в инстаграме видеоматериалы, на которых видно, как большая группа болельщиков клуба скандирует речевки и использует пиротехнику во время прибытия автобуса с футболистами к стадиону "Олимп-2".

Стадион находится в центре Ростова-на-Дону, на нем свои игры проводила основная команда до перехода на "Ростов-Арену" в апреле 2018 года. С тех пор на стадионе "Олимп-2" проводятся игры молодежного состава ФК "Ростов".

Ранее сообщалось, что ФК "Сочи" переиграл "Ростов" со счетом 10:1 в матче 23-го тура чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги, возобновленного в пятницу. Хет-трик в ворота ростовчан оформил Александр Кокорин, по дублю записали на свой счет Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, также отличились Иван Новосельцев и Никита Колдунов. Еще один мяч засчитали после автогола Владимира Абрамова.

В составе "Ростова" на первой минуте матча отличился Роман Романов. На 26-й минуте футболист "Сочи" Заболотный не смог реализовать пенальти: удар отразил голкипер "Ростова" Денис Попов.

Столь крупное поражение "Ростова" связано с тем, что за команду сыграл не основной состав, а юноши (преимущественно 2002 и 2003 годов рождения) из клубной академии. Основной же состав - вместе с тренерским штабом - отправился на карантин из-за заражения шести человек коронавирусом. Функции главного тренера в матче против "Сочи" вместо Валерия Карпина исполнял наставник молодежной команды "Ростова" Заурбек Тедеев.

"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Ростов" - на четвертом месте (38 очков). После этого поражения у ростовского клуба баланс забитых и пропущенных мячей в чемпионате стал отрицательным - 40:44.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. В пятницу он был возобновлен матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Победил "Ахмат" - 4:2.

По регламенту, трибуны стадионов не могут быть заполнены больше, чем на 10% от вместимости.