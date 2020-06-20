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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

Болельщики ФК "Ростов" встретили молодежную команду, сыгравшую в Сочи за основных игроков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа болельщиков "Ростова" в ночь на субботу встретила воспитанников академии футбольного клуба, сыгравших против ФК "Сочи" из-за ухода на карантин основного состава команды, сообщает пресс-служба "Ростова".

"Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона "Олимп-2", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ФК "Ростов" опубликовала в инстаграме видеоматериалы, на которых видно, как большая группа болельщиков клуба скандирует речевки и использует пиротехнику во время прибытия автобуса с футболистами к стадиону "Олимп-2".

Стадион находится в центре Ростова-на-Дону, на нем свои игры проводила основная команда до перехода на "Ростов-Арену" в апреле 2018 года. С тех пор на стадионе "Олимп-2" проводятся игры молодежного состава ФК "Ростов".

Ранее сообщалось, что ФК "Сочи" переиграл "Ростов" со счетом 10:1 в матче 23-го тура чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги, возобновленного в пятницу. Хет-трик в ворота ростовчан оформил Александр Кокорин, по дублю записали на свой счет Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, также отличились Иван Новосельцев и Никита Колдунов. Еще один мяч засчитали после автогола Владимира Абрамова.

СпортВ матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академииВ матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академииЧитать подробнее

В составе "Ростова" на первой минуте матча отличился Роман Романов. На 26-й минуте футболист "Сочи" Заболотный не смог реализовать пенальти: удар отразил голкипер "Ростова" Денис Попов.

Столь крупное поражение "Ростова" связано с тем, что за команду сыграл не основной состав, а юноши (преимущественно 2002 и 2003 годов рождения) из клубной академии. Основной же состав - вместе с тренерским штабом - отправился на карантин из-за заражения шести человек коронавирусом. Функции главного тренера в матче против "Сочи" вместо Валерия Карпина исполнял наставник молодежной команды "Ростова" Заурбек Тедеев.

"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Ростов" - на четвертом месте (38 очков). После этого поражения у ростовского клуба баланс забитых и пропущенных мячей в чемпионате стал отрицательным - 40:44.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. В пятницу он был возобновлен матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Победил "Ахмат" - 4:2.

По регламенту, трибуны стадионов не могут быть заполнены больше, чем на 10% от вместимости.

Ростов

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