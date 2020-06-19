ФК "Сочи" забил 10 мячей "Ростову" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 10:1 разгромили команду "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, возобновленного в пятницу.

Три гола в составе "Сочи" провел Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два – Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (74, 86), по одному – Иван Новосельцев (53), Никита Колдунов (87). Кроме того, один раз мяч в ворота "Ростова" влетел от игрока этой же команды Владимира Абрамова (6).

Единственный гол в ворота "Сочи" гости провели на первой минуте, отличился Роман Романов.

На 26-й минуте футболист "Сочи" Новосельцев не смог реализовать пенальти: удар отразил голкипер "Ростова" Денис Попов.

Что это было

Столь крупное поражение "Ростова" связано с тем, что за команду сыграл не основной состав, а юноши (преимущественно 2002 и 2003 годов рождения) из клубной академии. Основной же состав – вместе с тренерским штабом - отправился на карантин из-за массового (шесть человек) заражения коронавирусом. Функции главного тренера в матче против "Сочи" вместо Валерия Карпина исполнял наставник молодежной команды "Ростова" Заурбек Тедеев.

Как сообщалось, "Ростов" пытался перенести игру на более поздний срок (РФС и РПЛ были не против), но "Сочи" ответил отказом.

Как это было

Легко можно было понять эмоции игроков "Ростова", на первой же минуте открывших счет: от переполняемых чувств они едва не сломали угловой флажок. Радость гостей хоть и продолжалась, но недолго: через пять минут свой же игрок, спасая ворота "Ростова" от гола, сам же их и поразил. А еще позже "Сочи" вышел вперед.

И тут блистательную игру в воротах стал показывать голкипер "Ростова" Попов, отражая разнообразные удар за ударом: в упор, выстрелами в падении через с себя, с упомянутого пенальти. Сложно сказать, как развивались бы события после перерыва, но в концовке второго тайма "Ростов" все же пропустил два гола и минимальное отставание в счете выросло до крупного.

Во втором же тайме "Сочи" забил больше, чем в первом.

Отрицательный баланс

"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Ростов" – на четвертом месте (38 очков). После этого поражения у ростовского клуба баланс забитых и пропущенных мячей в чемпионате стал отрицательным – 40:44.

44 пропущенных гола - наихудший к настоящему моменту показатель в РПЛ-2019/20.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. В пятницу он был возобновлен матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Победил "Ахмат" – 4:2.

По регламенту, на стадионах могут присутствовать зрители в количестве 10 процентов от общей вместимости стадиона.