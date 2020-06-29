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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Более половины жителей Токио высказались против проведения Олимпиады в 2021 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Больше половины жителей Токио выступают против проведения летних Олимпийских игр в 2021 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу японских СМИ.

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Согласно данным исследования, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочли бы, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок.

Из тех, кто надеется на проведение Олимпийских игр в следующем году, 31,1% заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.

Опрос был проведен в период с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1 030 человек.

В начале июня глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе.

"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут", - пояснил он.

Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение о проведении соревнований.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.

Япония Токио

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