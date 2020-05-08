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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22

В МОК заявили об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду-2020

В МОК заявили об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду-2020
Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не рассматривает вариантов повторного переноса летней Олимпиады 2020 года в Токио, которая из-за пандемии коронавируса пройдет летом 2021 года.

"Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето", - говорится в заявлении МОК, распространенном пресс-службой организации.

"Это гигантское начинание, как для Оргкомитета, так и для страны в целом. Прежде всего, вам необходимо обеспечить доступность Олимпийской деревни, так как она лежит в основе Игр. То же самое относится ко всем спортивным объектам. Тысячи людей должны будут продолжать работать. Отсрочка повлечет за собой ограничения и компромиссы со стороны всех участников", - отмечается в заявлении.

"Плана еще раз отложить (Олимпиаду - ИФ) нет", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МОК и власти Японии приняли решение не проводить летнюю Олимпиаду в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а провести соревнование летом 2021 года.

Билеты, которые приобрели ранее болельщики, будут действительный и в 2021 году. Те, кто не смогут посетить Токио в 2021 году, смогут получить возмещение стоимости билетов.

Олимпиада-2020 МОК Токио

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