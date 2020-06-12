"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Во время Гран-при Азербайджана 2019 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Формула-1" объявила об отмене еще трех этапов "Королевских гонок" в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"В результате продолжающихся испытаний, связанных с COVID-19, мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить эти гонки на сезон 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

"Эти решения были приняты из-за различных проблем, с которыми наши промоутеры сталкиваются в этих странах. В Сингапуре и Азербайджане требовались длительные сроки строительства уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в период неопределенности невозможным. А в Японии действующие ограничения на поездки также привели к решению не проводить гонку", - добавили в "Формуле-1".

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" все еще не стартовал.

Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов к настоящему моменту так и не стартовавшего чемпионата. 2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Согласно календарю первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой – в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа.

Между тем, СМИ сообщили о намерении руководства "Формулы-1" в ряде стран, включая России, проводить по два этапа. В "Росгонках" "Интерфаксу" сообщили о готовности Сочи принять сдвоенные Гран-при. Изначально Гран-пи России в Сочи было запланировано на 25-27 сентября.