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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Черевченко уволен с поста тульского ФК "Арсенал"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил об увольнении главного тренера Игоря Черевченко.

"По итогам матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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В матче, который состоялся в среду, тульский клуб уступил дома уступил грозненскому "Ахмату" - 1:3. "Ахмат" набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Арсенала" 28 очков, команда на девятой строчке.

Сообщается, что готовить команду к заключительным турам Российской премьер-лиги будут работавший в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

Черевченко стал главным тренером тульского "Арсенала" в ноябре 2018 года. Ранее он работал с калининградской "Балтикой", а также московским "Локомотивом".

Ранее СМИ сообщали, что ушедший из московского "Локомотива" Юрий Семин в скором времени возглавит "Арсенал".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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