Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Ахмат" выиграл у "Арсенала" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 победили тульский "Арсенал" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 15-й минуте в составе "Ахмата" отличился Евгений Харин. На 22-й, реализовав пенальти, гол провел Одисе Роши. Он же на 88-й минуте довел счет до крупного.

На второй компенсированной ко второму тайму минуте точный удар нанес футболист "Арсенала" Евгений Луценко.

"Ахмат" набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Арсенала" 28 очков, команда на девятой строчке.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" выиграл у "Тамбова" и упрочил лидерство в РПЛ

Акинфеев попал в топ-10 вратарей мира по числу "сухих" матчей

Российская премьер-лига-2019/20

Матч РПЛ "Оренбург" - "Урал" не состоится из-за коронавируса

"Сельта" продлила контракт со Смоловым на 19 дней

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче РПЛ

ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА - "Спартак". Онлайн

ЦСКА - "Спартак". Онлайн

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Renault

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Renault

Василий Шестаков: FIAS разработала проект проведения соревнований по самбо в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ

Василий Шестаков: FIAS разработала проект проведения соревнований по самбо в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ
Российская премьер-лига-2019/20

"Оренбургу" присудили техническое поражение за отказ от игры с "Краснодаром"

"Оренбургу" присудили техническое поражение за отказ от игры с "Краснодаром"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');