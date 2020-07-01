"Ахмат" выиграл у "Арсенала" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 победили тульский "Арсенал" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 15-й минуте в составе "Ахмата" отличился Евгений Харин. На 22-й, реализовав пенальти, гол провел Одисе Роши. Он же на 88-й минуте довел счет до крупного.

На второй компенсированной ко второму тайму минуте точный удар нанес футболист "Арсенала" Евгений Луценко.

"Ахмат" набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Арсенала" 28 очков, команда на девятой строчке.