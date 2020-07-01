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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Матч "Ростов" – "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Игра 25-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Краснодаром" оказалась самой продолжительной в истории Российской премьер-лиги, образованной в 2011 году.

В общей сложности команды провели на поле 111 минут и 15 секунд.

Как сообщалось, матч завершился со счетом 1:1, причем "Ростов" ушел от поражения, реализовав пенальти на 11-й минуте компенсированного ко второму тайму времени. Эпизоду с назначением пенальти сопутствовала продолжительная пауза: арбитр Виталий Мешков сначала консультировался с коллегами, отвечающими за систему VAR, а вскоре и лично решил посмотреть спорный эпизод игры.

Изначально арбитр добавил ко второму тайму шесть минут. С учетом того, что пауза, связанная с пенальти, наложилась и на компенсированное время, команды продолжили играть и после ответного гола "Ростова". Однако и на этот раз в штрафной площади "Краснодара" произошел спорный момент, вынудивший судью прибегнуть к VAR. Но на этот раз пенальти не был назначен.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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