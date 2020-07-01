"Ростов" на 11-й компенсированной к матчу минуте ушел от поражения от "Краснодара"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Матч 25-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Краснодар" завершился со счетом 1:1.

На 13-й минуте встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, Маркус Берг вывел "Краснодар" вперед.

Победный для "Краснодара" счет продержался до окончания второго тайма, к которому арбитр Виталий Мешков добавил шесть минут компенсированного времени. На их исходе в штрафной площади "Краснодара" произошел игровой эпизод, вызвавший у рефери подозрение на игру защитником гостей рукой. Мешкову пришлось воспользоваться системой видеопомощи рефери (VAR), после чего он назначил пенальти в ворота "Краснодара".

С учетом всех сопутствовавших ситуации пауз футболист "Ростова" Ивелин Попов исполнял пенальти на 11-й компенсированной минуте: его удар с одиннадцатиметровой отметки оказался точен.

Вскоре после этого в штрафной "Краснодара" вновь произошел эпизод, вынудивший обратиться к системе VAR, но на этот раз пенальти не был назначен.

Для "Краснодара" это был первый матч после возобновления чемпионата. Игра 23-го тура против "Динамо" была перенесена, а матч 24-го тура с "Оренбургом" отменен из-за массовых заболеваний коронавирусом у соперников кубанского клуба. При этом во втором случае "Краснодару" присудили техническую (3:0) победу, а "Оренбургу" – поражение (0:3).

В активе "Краснодара" сейчас 45 очков. Он занимает третье место, на три очка отстает от занимающего второе место "Локомотив" и на 14 – от лидирующего "Зенита". Эти команды провели на матч больше.

Что касается "Ростова", который также сыграл на матч больше, у него 42 очка и четвертое место.