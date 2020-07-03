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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:44

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

Перед матчем футболисты "Сити" устроили для соперника чемпионский коридор в честь досрочного триумфа "Ливерпуля" в АПЛ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 4:0 нанес поражение "Ливерпулю" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Английской премьер-лиги.

На 25-й минуте счет открыл, реализовав пенальти, Кевин Де Брейне. Через десять минут точный удар нанес Рахим Стерлинг, еще через десять – Филип Фоден. На 66-й минуте "Ливерпуль" забил себе сам: автором автогола стал Алекс Окслейд-Чемберлен.

"Ливерпуль" приехал на матч в качестве новоявленного чемпиона страны, ранее досрочно обеспечив себе итоговое первое место в АПЛ-2019/20. В честь этого футболисты "Манчестер Сити" организовали так называемый чемпионский коридор. За несколько минут до старта они встали перед выходом из подтрибунного помещения в две шеренги друг напротив друга и аплодисментами встречали соперника-чемпиона.

Долгожданное (впервые за 30 лет) чемпионство "Ливерпуля" совпало с пандемией коронавируса, которая привела к временному запрету на допуск зрителей на матчи АПЛ. В связи с этим поздравительная акция хозяев в адрес гостей утратила соответствующий антураж.

Благодаря победе "Манчестер Сити" сократил отставание от лидера до 20 очков. Теперь у "Сити" 66 баллов (у "Ливерпуля", соответственно, 86). На третьем месте идет "Лестер" – 55 очков.

футбол Англия ФК Ливерпуль Манчестер Сити

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