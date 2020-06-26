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"Ливерпуль" впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Фото: Reuters

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ливерпуль" досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2019/20.

Он обеспечил себе итоговое первое место после поражения ближайшего преследователя, команды "Манчестер Сити" в гостевом матче 31-го тура Английской премьер-лиги против "Челси" (1:2).

За семь туров до финиша чемпионата у "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" – 63.

Теперь "Ливерпуль" является 19-кратным чемпионом Англии, уступая по этому показателю только "Манчестер Юнайтед" (20 чемпионств). При этом в предыдущий раз "Ливерпуль" выигрывал национальный чемпионат в сезоне-1989/90. Однако с тех пор ему покорялись – преимущественно, неоднократно - другие турниры: как на внутреннем (Кубок Англии, Кубок Английской футбольной лиги, Суперкубок Англии), так и на международном (Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира) уровнях.

К триумфу в чемпионате страны в нынешнем сезоне команду привел 53-летний немецкий специалист Юрген Клопп.

футбол Англия ФК Ливерпуль

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