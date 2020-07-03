Касатонов назвал справедливым признание ЦСКА чемпионом России по хоккею

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион, легендарный в прошлом защитник ЦСКА и сборной СССР Алексей Касатонов считает, что армейский клуб заслужил звание чемпиона России по хоккею по итогам сезона-2019/20.

"Во-первых, хотел бы поздравить столичных армейцев с этим званием. Команда ЦСКА достойна этого звания. Раньше всегда призеров определяли по гладкому чемпионату. Да, не удалось выявить обладателя Кубка Гагарина, но определить призеров труда не составляет", - сказал Касатонов "Интерфаксу".

Ранее в пятницу Федерация хоккея России утвердила ЦСКА чемпионом страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.

Согласно сообщению, места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. В итоге у ЦСКА, ранее выигравшего регулярный чемпионат и прошедшего первую стадию плей-офф, оказалось 94 очка.

"Одно дело если бы играли в регулярном чемпионате 20 или 30 матчей, а другое дело - когда каждая команда сыграла по 62 матча. Федерация хоккея России приняла абсолютно правильное решение", - считает Касатонов.

"Если так будет и в будущем, это создаст конкуренцию, мотивацию командам бороться до конца. Это будет дополнительным стимулом. Не будет и проходных игр", - отметил он.

Второе место заняли сразу две команды - казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Они делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам и набрали по 93 балла.

"СКА и "Ак Барс" заслуживают серебра. Тут все логично. Это три (с учетом ЦСКА - ИФ) самые стабильные команды последних лет", - отметил Касатонов.

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.

В июне КХЛ анонсировала, что чемпион страны будет определен Федерацией хоккея России.