Глава ВАДА заявил, что при анализе данных Московской лаборатории нашли более 50 нарушений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным и привело к получению данных Московской лаборатории, заявил в интервью польскому порталу thefirstnews.com президент ВАДА Витольд Банька.

"Время показало, что это было правильное решение, благодаря которому стало возможным получить образцы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Хотя повторный анализ этих образцов все еще продолжается, у нас уже есть образцы более чем 50 спортсменов, у которых были обнаружены запрещенные вещества. Можно ожидать, что их ожидают дисквалификации", - сказал Банька.

"Кроме того, данные из московской лаборатории, которые мы не получили бы без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям с тем, чтобы их впоследствии наказать, если это будет необходимо", - добавил он.

"И наконец, без этого решения не было бы дела РУСАДА, которое в настоящее время рассматривается Арбитражным спортивным судом в Лозанне (CAS). Как вы видите, это было трудное решение, может быть, спорное в то время, но хорошее", - подчеркнул Банька.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - ИФ) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

ВАДА в начале февраля сообщило, что направило в CAS запрос о том, чтобы слушания были публичными. Позднее CAS заявил, что после запроса от ВАДА нужно получить ответ РУСАДА.

Третьими сторонами в деле между ВАДА и РУСАДА будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (IPC), Международная федерация хоккея (IIHF), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.