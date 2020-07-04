Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Глава ВАДА заявил, что при анализе данных Московской лаборатории нашли более 50 нарушений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным и привело к получению данных Московской лаборатории, заявил в интервью польскому порталу thefirstnews.com президент ВАДА Витольд Банька.

"Время показало, что это было правильное решение, благодаря которому стало возможным получить образцы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Хотя повторный анализ этих образцов все еще продолжается, у нас уже есть образцы более чем 50 спортсменов, у которых были обнаружены запрещенные вещества. Можно ожидать, что их ожидают дисквалификации", - сказал Банька.

"Кроме того, данные из московской лаборатории, которые мы не получили бы без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям с тем, чтобы их впоследствии наказать, если это будет необходимо", - добавил он.

"И наконец, без этого решения не было бы дела РУСАДА, которое в настоящее время рассматривается Арбитражным спортивным судом в Лозанне (CAS). Как вы видите, это было трудное решение, может быть, спорное в то время, но хорошее", - подчеркнул Банька.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - ИФ) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

ВАДА в начале февраля сообщило, что направило в CAS запрос о том, чтобы слушания были публичными. Позднее CAS заявил, что после запроса от ВАДА нужно получить ответ РУСАДА.

Третьими сторонами в деле между ВАДА и РУСАДА будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (IPC), Международная федерация хоккея (IIHF), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.

ВАДА РУСАДА

Новости по теме

Новости

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

На матч "Краснодар" – "Зенит" назначен арбитр Карасев

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Новые тесты Джоковича и его жены на COVID-19 оказались отрицательными

Российская премьер-лига-2019/20

Матч "Ростов" – "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Ростов" на 11-й компенсированной к матчу минуте ушел от поражения от "Краснодара"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');