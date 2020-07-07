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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:21

Убытки европейских футбольных клубов от COVID-19 оценили в 4 млрд евро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Финансовые потери европейских футбольных клубов от коронавируса в совокупности около 4 млрд евро – согласно данным, которые приводит Ассоциация европейских клубов (ECA).

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На сайте ECA отмечается, что исследование затрагивает как нынешний сезон, так и сезон-2021/22.

"Результаты показывают, что финансовое воздействие COVID-19 на европейские клубы, насколько мы можем видеть сейчас, уже является сейсмическим шоком, даже при том, что большинство соревнований возобновляются", - посетовал исполнительный директор ассоциации Чарли Маршалл.

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"Финансовые последствия не прекращаются, когда игра возобновляется. Скорее, это будет продолжаться в следующем сезоне, и мы должны принять меры для создания более устойчивой футбольной индустрии в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Пандемия коронавируса парализовала национальные чемпионаты почти во всех странах континента: турниры были приостановлены в марте. В конце мая – начале лета чемпионаты начали возобновляться. Однако в некоторых странах – например, во Франции, - турниры завершили досрочно.

футбол коронавирус

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