"Ювентус" задумался о продаже Роналду, чтобы покрыть убытки из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU -Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

Отмечается, что клуб рассчитывает покрыть многомиллионные убытки, вызванные паузой в сезоне из-за вспышки коронавируса.

Трансферная стоимость Роналду оценивается в 70 млн евро.

При этом, по сведениям источника, в "Ювентусе" изучают еще два варианта развития ситуации с Роналду: продлить с ним контракт на год, но с уменьшением зарплаты; оставить все как есть, но не продлевать соглашение, которое истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что футболисты "Ювентуса" согласились на сокращение зарплаты, чтобы погасить убытки клуба.

Экс-игрок "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Роналду выступает в "Ювентусе" с сезона-2018/19.