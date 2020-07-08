Знаменосец сборной Австралии на Играх в Сочи погиб на подводной охоте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по сноуборду австралиец Алекс Пуллин погиб, утонув во время подводной охоты.

Как сообщает BBC News, 32-летний спортсмен был найден на дне моря недалеко от города Голд-Кост в Австралии. Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

Алекс Пуллин является двукратным чемпионом мира. На церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи он был знаменосцем сборной Австралии.

Сообщается, что Пуллин в июне ушел из сноуборда, но официально о завершении картеры не объявлял.