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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06

В "Росгонках" заявили о готовности Сочи принять два этапа "Формулы-1"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Организаторы российского этапа "Формулы-1" рассматривают несколько вариантов проведения Гран-при России в Сочи в нынешнем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росгонок".

Спорт"Формула-1" задумалась о проведении в Сочи двух этапов Гран-при"Формула-1" задумалась о проведении в Сочи двух этапов Гран-приЧитать подробнее

"Инфраструктура Сочи и опыт компании-промоутера позволяют рассматривать возможность проведения сдвоенного уикенда "Формулы-1". Формат гонки будет подтвержден, исходя из тщательного анализа ситуации, консультаций с экспертами и решений правительства РФ", - сказала собеседник агентства.

"В настоящий момент в "Росгонках" прорабатывают несколько вариантов организации Гран-при России, - добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что руководство "Формулы-1" рассматривает возможность провести в 2020 году в Сочи два этапа вместо одного. В "Формуле-1" оценивают Сочи идеальным местом с точки зрения инфраструктуры: отели находятся в шаговой доступности от "Сочи Автодрома", что позволяет легко соблюдать требуемые гигиенические нормы.

Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов к настоящему моменту так и не стартовавшего чемпионата. 2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020.

Что касается Гран-при России в Сочи, то изначально его проведение было запланировано на 25-27 сентября.

автоспорт Формула-1 Гран-при России Сочи

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