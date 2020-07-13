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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02

Глава ОКР подтвердил нарушения в деятельности РУСАДА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Проведенный аудит деятельности Российского антидопингового агентства в 2018 и 2019 годах выявил серьезные нарушения в деятельности РУСАДА, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Вопреки утверждению генерального директора Юрия Гануса от 10 июля, углубленный аудит выявил существенные нарушения финансовой деятельности. Набсовет должен проанализировать предоставленные материалы и отреагировать в рамках своих полномочий. ОКР и ПКР доверяют членам набсовета и будут ожидать рекомендаций набсовета по результатам проведенного аудита", - сказал Поздняков на пресс-конференции в понедельник.

На прошлой неделе на одном из телеграм-каналов сообщалось о том, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус причастен к коррупции и присвоению денег организации. 10 июля Ганус назвал обвинения ложью. При этом он сообщил, что аудит, который был проведен, выявил незначительные проблемы. По его словам, они устраняются.

РУСАДА Юрий Ганус

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