Гендиректор РУСАДА отверг обвинения в коррупции в свой адрес

Он привлекает юристов "для преследования лжецов по всем случаям и для защиты доброй репутации"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус (РУСАДА) считает ложью обвинения в коррупции в свой адрес.

"Не прошло и полгода, и мы снова под огнем. Безосновательные попытки ложью дискредитировать меня и дискредитировать новое независимое РУСАДА только укрепит нашу решимость. Совершенно очевидно, что недоброжелатели из верхних эшелонов. Подходы старые, всех меряют по себе", - написал Ганус в твиттере.

"Мы продолжаем бескомпромиссную борьбу с допингом. Это мой ответ всем допингерам и их покровителям на всех уровнях властных структур. Ложью нас не оставить. Я привлекаю юристов для преследования лжецов по всем случаям и для защиты доброй репутации", - добавил он.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что Ганус причастен к коррупции и присвоению денег.