"Арсенал" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 3:1 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 13-й минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, Даниил Хлусевич вывел "Арсенал" вперед. На 38-й минуте Эрик Бикфалви сравнял счет. На 74-й минуте отличился футболист "Арсенала" Владислав Пантелеев. В компенсированное ко второму тайму время точный удар нанес его партнер по команде Сергей Ткачев.

"Арсенал" набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Урал" – на девятом месте, 35 очков.