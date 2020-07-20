В фарм-клубе московского ХК "Динамо" зафиксирована вспышка COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На YouTube-канале московского ХК "Динамо" сообщается о выявлении заболевших коронавирусом среди игроков фарм-клуба.

"В команде ВХЛ, которая проводит сборы в Новогорске, столкнулась со сложностями. Как стало известно, немалое количество игроков фарм-клуба "бело-голубых" сдали положительные тесты на коронавирус. Тренировки приостановлены, команда находится под наблюдением врачей, те, у кого выявлен коронавирус, изолированы", - рассказал ведущий.

"У большинства игроков болезнь протекает бессимптомно", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что московский ХК "Спартак" приостановил подготовку к сезону из-за вспышки коронавируса в основном составе команды.