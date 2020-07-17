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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03

ХК "Спартак" приостановил тренировки из-за массового заболевания COVID-19 в клубе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" прервал тренировочный сбор в рамках подготовки к следующему сезону в связи с тем, что несколько игроков команды заболели коронавирусом.

"После консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Клуб отмечает, что у двух хоккеистов, а также сотрудника из числа персонала "Спартака" оказались анализы с положительным результатом на наличие COVID-19 по итогам тестирования, прошедшего 10 июля. Все инфицированные "были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения со стороны медицинского штаба команды".

Вскоре было проведено еще одно тестирование. "Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды", - говорится в сообщении.

"Они были помещены на изоляцию по месту жительства. У всех течение болезни протекает в лёгкой форме без осложнений", - отметил клуб.

Игрокам с отрицательными анализами было получено разрешение на участие в тренировочном процессе в Новогорске.

хоккей ХК Спартак коронавирус

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