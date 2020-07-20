Новым главным тренером рижского ХК "Динамо" стал Петерис Скудра

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рижский хоккейный клуб "Динамо" утвердил латвийского специалиста Петериса Скудру в качестве главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, назначение состоялось в ходе расширенного заседания совета и правления ХК в понедельник.

"Совет поручил Скудре разработать план подготовки команды к сезону, а также представить кандидатуры на должности помощников главного тренера", - говорится в сообщении.

Ранее 47-летний специалист возглавлял нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор".

Будучи игроком, он выступал, в частности, за российские "Ак Барс", ЦСКА, новокузнецкий "Металлург". Кроме того, он играл за океаном, в том числе в клубах НХЛ "Питтсбург", "Бостон", "Баффало", "Ванкувер".

В досрочно завершившемся сезоне КХЛ-2019/20 "Динамо" не смогло попасть в плей-офф.