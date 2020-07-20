Глава судей заявил об отсутствии ошибок в пользу "Зенита" в матче со "Спартаком"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал правильными решения бригады арбитров не назначать пенальти в ворота "Зенита" после падений игроков "Спартака" во время полуфинала Кубка России.

"Сегодня увидел фотографию, на которой видно, что произошло в эпизоде с Соболевым (спартаковец – ИФ) и Жирковым (зенитовец – ИФ). Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между нападающим и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова", - приводит слова Кашшаи "Чемпионат". Речь идет об эпизоде, случившемся в штрафной площади "Зенита" на девятой минуте игры.

По словам Кашшаи, Сергей Иванов не задействовал в данный момент систему видеопомощи рефери, поскольку "VAR вмешивается, только когда есть явная очевидная ошибка.

"Что касается эпизода с Айртоном (спартаковцем – ИФ), то там ничего не произошло. Абсолютно нормальная борьба, там не было нарушения – это про 81-ю минуту", - сказал Кашшаи.

"Момент на 89-й минуте с Оздоевым – нужно оценить степень контакта. Борьба была в ногу, это неосторожная игра, а не серьёзное нарушение. Не показывать красную карточку – правильное решение", - отметил он.

Матч "Зенит" – "Спартак" прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита", один из голов который провел с пенальти после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади "Спартака". Ряд решений арбитров эксперты назвали ошибочными в пользу "Зенита", в адрес рефери последовали критические высказывания, в том числе от руководства "Спартака".

В финале 25 июля "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками". Игра пройдет в Екатеринбурге.