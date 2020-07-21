Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.

"Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей", - говорится в заявлении организаторов соревнования Absolute Championship Akhmat (ACA), опубликованном в соцсети компании.

"Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продления "режима повышенной готовности" до 3 августа", - подчеркнули организаторы.

Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Турнир пройдет 24 июля в Сочи. Изначально он был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.