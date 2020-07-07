Ситуация с COVID-19 в Москве привела к переносу в Сочи боя Емельяненко-младшего

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого должен пройти поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, перенесен из Москвы в Сочи.

"Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов соревнования Absolute Championship Akhmat (ACA).

Деньги за билеты вернут.

Это уже второй перенос турнира из-за коронавируса. Изначально он должен был пройти в апреле на столичной "ВТБ Арене", но его перенесли на июль.