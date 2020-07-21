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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03

Непомнящий победил Крамника в первом туре онлайн-турнира

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение своему соотечественнику, завершившему несколько лет назад карьеру Владимиру Крамнику в первом туре шахматного онлайн-турнира Legends of Chess.

Результат – 3:2 в пользу Непомнящего. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья, в армагеддоне успех сопутствовал Непомнящему.

СпортКрамник примет участие в шахматном онлайн-супертурнире Legends of ChessЧитать подробнее

Еще один россиянин, Петр Свидлер, со счетом 2,5:1,5 взял верх над индийцем Вишванатаном Анандом.

Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен со счетом 3:1 выиграл у представителя Нидерландов Аниша Гири.

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.

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