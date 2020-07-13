Крамник примет участие в шахматном онлайн-супертурнире Legends of Chess

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник вошел в число участников турнира Legends of Chess, сообщает Сhess24, на платформе которого пройдут матчи.

Legends of Chess будет четвертым турниром в рамках Шахматного тура, проводимого действующим обладателем мировой короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Помимо Крамника и Карлсона, в турнире выступят россияне Ян Непомнящий и Петр Свидлер, а также Василий Иванчук (Украина), Динь Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Борис Гельфанд (Израиль), Петр Леко (Венгрия).

Четверо из них – Непомнящий, Карлсен, Гири и Дин Лижэнь – получили путевки на турнир автоматически, как полуфиналисты Chessable Masters, предыдущего розыгрыша в рамках Шахматного тура. Остальные составляют число легенд в возрасте от 40 до 52 лет, в свое время находившихся на вершине мировых шахмат.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess пройдет с 24 июля по 5 августа.