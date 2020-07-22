В Токио назвали условием проведения Олимпиады разработку вакцины от COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори считает, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, сообщает телеканал NHK.

По его словам, самым важным фактором в решении о проведении Игр является то, удастся ли взять коронавирус под контроль и будет ли прогресс в разработке вакцин или методов лечения COVID-19. Он допустил, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет.

Также Мори выразил мнение, что перенести Игры вновь, если они не состоятся в следующем году, будет сложно. Он объяснил, что города - хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние - в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.

Что касается планов по сокращению числа зрителей, чтобы сократить расходы и предотвратить заражение, Мори считает, что это легче сказать, чем сделать.

По его словам, число зрителей может быть ограничено только японцами. Пока, добавил Мори, организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.