Летнее трансферное окно в РПЛ будет действовать до середины октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза утвердил даты регистрационных периодов (трансферных окон) для клубов всех мужских лиг под эгидой РФС.

Согласно сообщению пресс-службы РФС, летний период: с 26 июля 2020 года по 17 октября 2020 года, а зимний: - с 29 января 2021 года по 25 февраля 2021 года. В эти периоды клубы могут регистрировать новых футболистов.

Из-за пандемии коронавируса футбольный сезон-2019/20 в России (как и во многих странах мира) был сорван. В итоге чемпионат России среди команд премьер-лиги завершился 22 июля, а следующий сезон стартует уже 8-9 августа.