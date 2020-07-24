"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на 500 тысяч рублей оштрафовал петербургский футбольный клуб "Зенит".

Как сообщает пресс-служба РФС, такое наказание вынесено "за публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера". Речь идет о вывешенном болельщиками "Зенита" баннере, высмеивающем владельца "Спартака" Леонида Федуна. Баннер был продемонстрирован во время полуфинала Кубка России по футболу, в котором "Зенит" на своем поле выиграл у "Спартака" со счетом 2:1.

Кроме того, КДК РФС распорядился "запретить ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург допуск зрителей на секторы D102 - D110 стадиона "Газпром Арена" на 1 (один) домашний матч в Кубке России по футболу условно".

"Установить для ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения", - говорится в сообщении.

Помимо этого, "Зенит" оштрафован на 150 тысяч рублей за нарушение пункта регламента, касающегося возобновления тренировочного процесса и проведение матчей чемпионата и Кубка России. Еще 100 тысяч рублей штрафа "Зенит" выплатит " за скандирование зрителями оскорбительных выражений".

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел в Петербурге 19 июля.