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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи
Магомед Исмаилов радуется победе после боя с Александром Емельяненко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил своего соотечественника Александра Емельяненко в рамках турнира по боям без правил ACA 107 в Сочи.

Поединок завершился в третьем раунде. Победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.

Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей. Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова был главным поединком вечера.

Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.

На взвешивании, предшествовавшем бою, выяснилось, что Емельяненко тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг. Вес Емельяненко составил 117,1 кг, вес Исмаилова - 94,6 кг.

Александр Емельяненко Магомед Исмаилов АСА

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