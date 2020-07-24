Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил своего соотечественника Александра Емельяненко в рамках турнира по боям без правил ACA 107 в Сочи.
Поединок завершился в третьем раунде. Победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.
💪🏻 Magomed Ismailov stops Alexander Emelianenko in the third round! pic.twitter.com/mpm3CkMdia— ACAMMA (@ACA_League) July 24, 2020
Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей. Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова был главным поединком вечера.
Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.
На взвешивании, предшествовавшем бою, выяснилось, что Емельяненко тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг. Вес Емельяненко составил 117,1 кг, вес Исмаилова - 94,6 кг.