Третьяк оценил перспективы сборной России U 20 в сезоне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская сборная России по хоккею U20 в Сочи приступила к тренировкам в преддверии турнира Sochi Hockey Open.

К сбору присоединились молодые игроки (в возрасте до 20 лет), играющие в юниорских лигах США, которые с 15 июля тренировались в лагере, организованном Федерацией хоккея России в том же Сочи. Некоторые из них, вероятно, войдут в Олимпийскую сборную U20, которой предстоит играть на сочинском турнире с клубами КХЛ – "Локомотивом", СКА и ХК "Сочи".

Президент Федерации хоккея России назвал важным этапом в подготовке сезона прошедший лагерь и начало сборов.

"Наша молодежная сборная остановилась в полушаге от золота в финале МЧМ в чешской Остраве, немного не дожав канадцев. Теперь мы ставим перед собой цель встать на высшую ступеньку пьедестала. И прекрасно понимаем, что правильная современная работа со сборными всех возрастов приводит к долгожданному результату", - сказал Третьяк "Интерфаксу".

"По всей стране уже третий год у нас проходят презентации. Новые подходы, другая философия подготовки детей и юношей, которую мы реализовываем в нашей Национальной программе подготовки хоккеистов, уже сейчас должны помочь нам в работе с юниорскими и молодежными командами", - отметил он.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов выразил удовлетворение " тем, как игроки выполняют поставленные перед ними задачи".

"Ребята стали быстрее принимать решения, игра стала более комбинационной. Нам нужно было оценить индивидуальное мастерство игроков и посмотреть, как они смогут влиться в состав команды. Мы поощряем творчество игроков, если оно идет на пользу команде. Хочу добавить, что девиз нашей команды "Мы" выше, чем "я", - сказал Ларионов.

"В ближайшее время в товарищеском матче с командой "Сочи" мы проверим, готовы ли игроки сборной показать тот хоккей, которого мы от них требуем. Могу отметить Василия Пономарева, Егора Афанасьева, Даниила Чайку, Артемия Князева. И в целом все ребята демонстрируют прогресс. Сейчас ждём, когда к нам присоединится группа игроков, начавшая подготовку в составе своих клубов, чтобы начать общий тренировочный процесс и подготовку к матчам",- оценил итоги первого этапа подготовки он.