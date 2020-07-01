Буре уверен, что ФХР должна определить чемпиона России-2019/20

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре выступает за то, что по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса, должны быть определены чемпион России и призеры.

Ранее с аналогичным призывом выступил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Согласен с Борисом Петровичем. Чемпион России по хоккею должен быть определен. Да, не удалось определить обладателя Кубка Гагарина. Но мы не должны выкидывать сезон на свалку истории. Команды бились друг с другом, игроки работали на сборах, выкладывались, отдавали все силы вплоть до остановки сезона, радовали болельщиков", - сказал Буре "Интерфаксу".

"Думаю, ФХР должна определить призеров чемпионата. Может быть, по итогам регулярного чемпионата это будет не совсем справедливо, но ведь прошел еще и первый раунд плей-офф. Если совместить показатели, это может быть вполне объективным результатом для распределения призовых мест", - отметил Буре.

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.

В июне КХЛ анонсировала, что чемпион страны будет определен Федерацией хоккея России.