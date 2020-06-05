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Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира Павел Буре считает, что сборная России по хоккею и молодежная команда страны под руководством Валерия Брагина и Игоря Ларионова соответственно будут прогрессировать.

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"О том, что главный тренер национальной сборной будет Валерий Брагин, а молодежной - Игорь Ларионов, было известно давно. Эти назначения ожидаемы и очень логичны", - сказал Буре "Интерфаксу".

"Мы видели, в какой хоккей играла молодежная сборная России под их руководством: это был атакующий комбинационный хоккей, на который было приятно смотреть, и который давал результат. И пусть нашей сборной не хватило совсем чуть-чуть для победы, было ясно, что именно так должны играть все наши сборные команды", - сказал Буре.

В 2020 году молодежная сборная России во главе с Брагиным и присутствием Ларионова в тренерском штабе дошла до финала ЧМ, где уступила Канаде. В 2011 году Брагин привел команду к золоту ЧМ.

Буре подчеркивает, что "Брагина и Ларионова не нужно представлять - их знает весь хоккейный мир".

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"Опыта и знаний им, безусловно хватит чтобы работать с главными командами нашей страны. Новые тренеры команд U17 и U16 легко вольются в систему сборных, где проповедуют единую модель игры, работают по методикам Национальной программы подготовки хоккеистов", - сказал экс-хоккеист сборной России.

В пятницу ФХР объявила о назначении Брагина в качестве главного тренера сборной России, Ларионова стал наставником молодежной сборной.

В январе нынешнего года Брагин вошел в тренерский штаб национальной сборной, которую до настоящего времени возглавлял Алексей Кудашов.

В пятницу же стало известно, что Брагин сменил Кудашова и на посту главного тренера петербургского СКА.

хоккей Валерий Брагин Игорь Ларионов Павел Буре

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