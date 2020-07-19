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"Химки" победили "Урал" и вышли в финал Кубка России по футболу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 3:1 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче 1/2 финала Кубка России.

На 11-й минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, "Химки" открыли счет благодаря голу Евгения Гапона. На 36-й минуте гости укрепили преимущество, точный удар нанес Александр Трошечкин. Еще через минуту в составе подмосковной команды отличился Артем Полярус.

На 73-й минуте "Урал" отыграл один гол, ворота "Химок" поразил Андрей Панюков.

В финале "Химки", в первенстве Футбольной национальной лиги-2019/20 занявшие второе место, сыграют с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва).

футбол Кубок России по футболу

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