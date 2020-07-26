Матыцин призвал WA не провоцировать спортсменов из России менять гражданство

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не должна допускать действий, которые бы мотивировали российских легкоатлетов менять спортивное гражданство, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Надо минимально политизировать этот аспект. Надеюсь, что World Athletics также не будет политизировать все, что связано с переходом и принятием решений, которые бы мотивировали российских нейтральных спортсменов переходить в другое спортивное гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх и на международных соревнованиях", - сказал министр журналистам в воскресенье.

"Насколько мне известно, настоящий устав World Athletics предусматривает определенный временной период для того, чтобы сменить такое гражданство. World Athletics должна быть ответственной за судьбу российских спортсменов. Нельзя российское гражданство рассматривать как некий фактор, который явился определенным критерием. Если они (российские легкоатлеты - ИФ) нейтральные, то должны иметь возможность выступать без изменений спортивного гражданства в любых соревнованиях, включая Олимпиады", - добавил глава Минспорта.

"В этом отношении мы консолидированы с ОКР и будем максимально защищать интересы российских легкоатлетов", - подчеркнул Матыцин.

Ранее сообщалось, что World Athletics приостановила выдачу россиянам нейтрального статуса для участия в международных турнирах после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила долг в размере $5млн в срок до 1 июля и. 29 - 30 июля Совет World Athletics будет обсуждать ситуацию вокруг ВФЛА.