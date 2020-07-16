ВФЛА определилась с временным руководителем федерации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики с 29 июля будет первый вице-президент федерации Алексей Плотников, сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Согласно пункту 6.20 Устава Всероссийской федерации легкой атлетики, с 29 июля обязанности президента ВФЛА будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников", - говорится в сообщении.

Также на заседании президиума ВФЛА, которое прошло в четверг, Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля.

13 июля Юрченко официально объявил о своей отставке. Он возглавлял федерацию с 28 февраля 2020 года.

Также президиум поручил вице-президенту Станиславу Бирюкову в срок до 22 июля проработать календарь ВФЛА с учетом существующих требований региональных подразделений Роспотребнадзора и текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

Члены президиума обсудили статус коммуникаций ВФЛА с World Athletics. В связи со сложившейся в ВФЛА ситуацией было принято решение подготовить и направить в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации соответствующее обращение.