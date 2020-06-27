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Российские легкоатлеты призвали МОК допустить "чистых" спортсменов к ОИ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) и международную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом допустить до участия в летней Олимпиаде-2020 "чистых" спортсменов.

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"Мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, вызванной угрозой со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) лишить нас, российских легкоатлетов, возможности выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры в Токио, в случае неуплаты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года", - говорится в письме. Текст письма приводит в своем инстаграме глава комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), двукратная олимпийская Елена Исинбаева.

"Данный штраф - часть санкций, предъявленных ВФЛА в связи с нарушениями бывшего руководства федерации по так называемому "делу Лысенко", связанному с нарушениями антидопинговых правил. В настоящий момент руководство ВФЛА полностью обновлено и, как нам известно, проводит активную работу по реформированию российской легкой атлетики и выстраиванию конструктивного диалога со всеми заинтересованными участниками международного и российского спортивного движения", - отмечается там же.

В обращении подчеркивается, что "World Athletics не вправе отказывать "чистым" российским легкоатлетам, которые проходят жесткий отбор через сито серьезнейших проверок, в возможности выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе".

"Это грубое нарушение спортивного принципа"

"На наш взгляд, лишение нас возможности выступать является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов", - говорится в письме.

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"Также хотели бы обратить ваше внимание на тот факт, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) после одобрения 9 декабря 2019 года Исполкомом ВАДА рекомендаций Комитета ВАДА по соответствию неоднократно подчеркивало, что "чистые" российские спортсмены должны иметь возможность принимать участие в соревнованиях независимо от статуса каких-либо национальных организаций на территории России", - напоминают авторы письма.

"Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что российские легкоатлеты должны иметь возможность получения нейтрального статуса и выступления на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. На наш взгляд, наказание (в виде соответствующих санкций) должна нести федерация, а не спортсмены. Лишение нас возможности выступать на международных стартах является неприемлемым и чрезмерным наказанием, применением принципа коллективной ответственности, вынуждающим нас нести ответственность за проступки третьих лиц", - подчеркивается в открытом письме.

История вопроса

Членство ВФЛА в World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. В настоящее время разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает World Athletics.

В 2020 году World Athletics оштрафовал на $10 млн ВФЛА, а позже сократил эту сумму до $5 млн.

легкая атлетика ВФЛА

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