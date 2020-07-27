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Семь футболистов покинули московское "Динамо"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" рассталось с семью футболистами, сообщает пресс-служба клуба в понедельник.

Причина ухода игроков - истечение контрактов 31 июля.

Состав "бело-голубых" покинули защитник Роман Нойштедтер (выступал за "Динамо" с 2019 года), полузащитник Артур Юсупов (с 2019, а также с 2009 по 2015 годы), полузащитник Оскар Хильемарк (с 2019 года), нападающий Кирилл Панченко (с 2016 года), защитник Владимир Рыков (с 2016 года), полузащитник Жоаозиньо (с 2018 года), полузащитник Антон Соснин (с 2015 года).

Динамо

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