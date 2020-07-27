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Почетный член МОК Фонсека умерла на 100-м году жизни

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет сообщил о кончине почетного члена комитета Флор Исавы Фонсеки, которой было 99 лет.

Она была первой женщиной, которая вошла в состав исполнительного комитета МОК. Должность она занимала с 1990 по 1994 года.

"Госпожа Флор Исава Фонсека была великой дамой олимпийского спорта. Будучи одной из первых женщин-членов МОК и первой женщиной-членом Исполнительного комитета, она активно пропагандировала олимпийские ценности в своей родной стране Венесуэле и за ее пределами. Все олимпийское движение будет помнить ее как личность с большим человеческим прикосновением", - сказал президент МОК Томас Бах.

В 1947 году Фонсека основала венесуэльскую Федерацию конного спорта, президентом которой она была с 1962 по 1965 год. Она была членом Национального Олимпийского комитета с 1964 по 1968 год (вошла в Совет директоров в 1965 году); президентом спортивной конфедерации Венесуэлы с 1977 по 1981 год и спортивным советником президента страны с 1989 по 1995 год.

Фонсека была капитаном сборной Венесуэлы по конному спорту, в составе которой выступила на Олимпийских играх 1956 года.

Позднее она занималась гольфом и выступала в крупных национальных соревнованиях.

В МОК Фонсека была членом Комиссии по делам женщин и спорта с 1995 по 2001 год, она также участвовала в работе ряда комиссий МОК.

МОК

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