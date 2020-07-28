Умер чемпион московской Олимпиаде-1980 в легкой атлетике Аксинин

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Советский легкоатлет Алексей Аксинин, ставший триумфатором Олимпиады-1980 в Москве в эстафете 4х100 м, скончался на 66-м году жизни.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Тимофеевича Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА во вторник.

Помимо золота Игр-1980, Аксинин завоевал бронзу Олимпиады-1976 в Монреале в этой же дисциплине, выиграл чемпионат Европы-1982 и трижды – чемпионат СССР (1976, 1978, 1980). Аксинину было присвоено звание мастера спорта СССР.

За свою тренерскую карьеру Аксинин воспитал мастера спорта международного класса, десять мастеров спорта. После окончания тренерской карьеры он работал директором стадиона "Динамо", заведующим кафедры легкой атлетики университета имени П.Ф. Лесгафта.