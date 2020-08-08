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"Ювентус" уволил Сарри с поста главного тренера

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Туринский футбольный клуб "Ювентус" отправил Маурицио Сарри в отставку с поста главного тренера всего лишь после одного сезона работы.

61-летний Сарри подписал трехлетний контракт в прошлом году, перейдя в итальянскую команду из английского "Челси".

Как напоминает "Би-би-си", специалист привел туринцев к девятому подряд титулу чемпионов Италии, но они выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Лиону".

В пятницу, 7 августа, "Ювентус" выиграл со счетом 2:1, но французы прошли дальше за счет забитых в гостях мячей.

футбол Серия А Италия Ювентус

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