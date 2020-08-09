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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" на своем поле со счетом 3:1 победила футболистов итальянского "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 10-й минуте каталонцев вывел вперед Клеман Лангле, на 23-й Лионель Месси укрепил преимущество в счете. На первой компенсированной к первому минуте тайму Луис Суарес довел счет до крупного. Через четыре минуты, еще до перерыва, пенальти били уже по воротам "Барселоны": точным ударом отметился Лоренцо Инсинье.

Результат первого матча, прошедшего еще весной в Италии, - 1:1.

"Барселона" вышла в четвертьфинал, где сыграет с "Баварией" (Германия).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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