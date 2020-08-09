"Бавария" вновь разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 4:1 разгромили лондонский "Челси" на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола в составе немецкой команды провел Роберт Левандовский – на 10-й (с пенальти) и 83-й минутах, по одному – Иван Перишич (24) и Корентин Толиссо (76).

Результат первого матча, прошедшего весной в Лондоне, - 3:0 в пользу "Баварии".

Клуб из Мюнхена вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.