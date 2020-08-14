Карякин открыл в Чебоксарах филиал шахматной школы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Церемония открытия филиала "Школы шахмат Сергея Карякина" прошла в Чебоксарах в пятницу.

В мероприятии, как передает корреспондент "Интерфакса", принял участие сам Карякин. Филиал будет базироваться в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я.Яковлева. Протокол открытия школы подписали Карякин и ректор ЧГПУ Владимир Иванов.

Министр спорта Чувашии Василий Петров выразил уверенность, что "с открытием этой шахматной школы в стенах педуниверситета обязательно появятся новые таланты, будущие гроссмейстеры".

"Шахматная школа Чувашии богата своими традициями. Сегодня по всей республике этим интеллектуальным видом спорта занимаются более 15 тысяч детей и взрослых", - отметил Петров.

"С 2017 года республика активно участвует во всероссийском проекте "Шахматы в школу". За последние два года в рамках реализации национального проекта "Образование" на базе 82-х образовательных школ в малых городах и сельских районах открыты и оборудованы шахматные гостиные, где ребята познают азы шахматной игры', - сказал он.

В свою очередь Карякин выразил уверенность в том, что шахматы в Чувашии будут развиваться. "Я уверен, что мы сможем развить здесь шахматную активность и ваш регион станет одной из самых больших шахматных столиц как минимум в России", - сказал Карякин журналистам. Он пообещал, что постоянно будет курировать школу, если не приезжая (из-за занятости в турнирах), то как минимум в режиме онлайн.

Карякин - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка Мира ФИДЕ. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.