Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18

Карякин открыл в Чебоксарах филиал шахматной школы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Церемония открытия филиала "Школы шахмат Сергея Карякина" прошла в Чебоксарах в пятницу.

В мероприятии, как передает корреспондент "Интерфакса", принял участие сам Карякин. Филиал будет базироваться в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я.Яковлева. Протокол открытия школы подписали Карякин и ректор ЧГПУ Владимир Иванов.

Министр спорта Чувашии Василий Петров выразил уверенность, что "с открытием этой шахматной школы в стенах педуниверситета обязательно появятся новые таланты, будущие гроссмейстеры".

"Шахматная школа Чувашии богата своими традициями. Сегодня по всей республике этим интеллектуальным видом спорта занимаются более 15 тысяч детей и взрослых", - отметил Петров.

"С 2017 года республика активно участвует во всероссийском проекте "Шахматы в школу". За последние два года в рамках реализации национального проекта "Образование" на базе 82-х образовательных школ в малых городах и сельских районах открыты и оборудованы шахматные гостиные, где ребята познают азы шахматной игры', - сказал он.

В свою очередь Карякин выразил уверенность в том, что шахматы в Чувашии будут развиваться. "Я уверен, что мы сможем развить здесь шахматную активность и ваш регион станет одной из самых больших шахматных столиц как минимум в России", - сказал Карякин журналистам. Он пообещал, что постоянно будет курировать школу, если не приезжая (из-за занятости в турнирах), то как минимум в режиме онлайн.

Карякин - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка Мира ФИДЕ. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Чувашия Чебоксары Сергей Карякин

Новости

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Что случилось этой ночью: пятница, 14 августа

"РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

ВФЛА выплатила долг World Athletics

ВФЛА выплатила долг World Athletics

Минспорта выделит ВФЛА субсидию на выплату долга перед World Athletics

Комиссия признала ошибки при назначении пенальти в ворота"Спартака"

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');