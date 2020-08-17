"Локомотив" подписал контракт с французским нападающим Камано

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Локомотива" пополнил французский нападающий Франсуа Камано, который перешел из "Бордо".

Он будет выступать под 25-м номером.

Камано родился в столице Гвинеи Конакри и начинал карьеру в местном клубе под названием "Сателлит". В 2014 году он перешел в "Бастию", в составе которой провел 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016 года Камано стал игроком "Бордо". Всего за "Бордо" провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.

В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече к Чемпионату африканских наций-2014 со сборной Мали.