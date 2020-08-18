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Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт перешел в "Тоттенхэм"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с бывшим голкипером сборной Англии Джо Хартом.

Как сообщает пресс-служба "Тоттенхэма", контракт заключен до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Харта был "Бернли", который он покинул по окончании сезона-2019/20.

Харт – двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити". За сборную Англии сыграл 75 матчей – в период с 2008 по 2017 годы. Представлял Англию на чемпионате мира и двух чемпионатах Европы.

футбол Англия

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